Футболист Смолов с женой опубликовали первые фото с отдыха на Лазурном береге

Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина опубликовали в Instagram первые фото с отдыха на Лазурном берегу, передает Day.Az.

Пара выбрала для совместного отдыха южный берег Франции. На снимках они показали свидание в ресторане с видом на море, а также во время прогулки по пляжу. В отпуск футболист и модель отправились вдвоем, оставив дочь в России. Карина Истомина также показала фото из отеля и с шопинга.

21 сентября жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина, объявила, что впервые станет матерью. Модель опубликовала рекламное видео со съемок. Она позировала в белом топе и брюках, которые подчеркнули округлившийся живот. Позже стало известно, что Карина Истомина и Федор Смолов назвали дочь Лорой в честь фильма.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы.

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