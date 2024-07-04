Счет за парковку в США возмутил пользователей сети

Женщина, проживающая в США, опубликовала на Reddit фото счета за парковку, который ее потребовали оплатить. Ее публикация вызвала бурные обсуждения в сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В счете указано, что женщине нужно заплатить 90 долларов за неправильную парковку. "Штраф за неправильную парковку, выписанный из другого штата, из города, в котором я никогда не была, для автомобиля, которым я никогда не управляла", - подписала снимок пользовательница.

Она добавила, что уже оспорила штраф, предоставив сведения о том, что в этот день она была на работе в другом городе.

В комментариях пользователи сети признались, что их возмутил штраф, выписанный девушке. Кроме того, они предостерегли ее, что такой документ может быть поддельным. "Пару лет назад со мной случилось то же самое. Я не знал, что это мошенничество", - написал один из них. Также читатели заявили, что девушка поступила правильно, опротестовав взыскание.

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