Юлианна Караулова опубликовала редкие фото с сыном

Российская певица Юлианна Караулова опубликовала в Instagram редкие фото с сыном Александром передает Day.Az.

Певица старается не показывать сына в личном блоге и редко рассказывает о нем в интервью. Однако в день его рождения сделала исключение и показала фото из личного архива.

"Три года невероятнейшей любви", - написала артистка.

Юлианна Караулова впервые стала матерью 29 мая 2021 года, своего сына она назвала Александром. Певица родила мальчика от саунд-продюсера Андрея Черного, с которым познакомилась еще на шоу "Фабрика звезд". В 2016 году возлюбленный Карауловой сделал ей предложение, через год пара расписалась, а свадебная церемония состоялась в 2021 году. Звезда признавалась, что тайно вышла замуж, поскольку не хотела, чтобы о торжестве узнали СМИ и публично обо всем рассказали.

Артистка во время беременности планировала, что первые полгода жизни ребенка сама справится со всеми трудностями и сможет совмещать материнство и работу, опираясь на поддержку семьи. Однако через несколько месяцев после родов нашла себе помощницу. Караулова не скрывает, что у сына есть няня, с которой она спокойно оставляет мальчика.

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