Женщина вышла на прогулку и нашла две тысячи средневековых монет

Жительница Чехии нашла средневековый клад во время прогулки. Об этом сообщается в пресс-релизе Института археологии Чешской академии наук (ARUP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина вышла на прогулку в городе Кутна-Гора, Среднечешский край и наткнулась на россыпь монет в земле. Позже это место осмотрели археологи и нашли более двух тысяч серебряных монет, отчеканенных между 1085 и 1107 годами. Эксперты полагают, что они были изготовлены в Праге и импортированы в Богемию.

"Монеты были изготовлены ​​из монетного сплава, который, помимо серебра, содержит примесь меди и свинца. Определение конкретного состава поможет определить происхождение серебра", - говорится в пресс-релизе.

Археолог Филип Велимский рассказал, что средневековый клад, вероятно, был спрятан во времена политической нестабильности. Монеты находились в керамическом сосуде, который с годами разрушился, от него осталось лишь дно.

"В то время в стране шел конфликт между членами династии Пршемыслов по поводу наследования престола Праги", - объяснил Велимский. По его словам, вооруженные стычки в тот период были обычным явлением, и спрятанные монеты могли предназначаться "для выплаты заработной платы или быть военной добычей". "К сожалению, у нас нет точных данных о покупательной способности монет, которые были в обороте на рубеже XI-XII веков. Но это была огромная, невообразимая, недоступная для обычного человека сумма. Ее можно сравнить с выигрышем миллиона в джек-пот", - отметил археолог.

Власти Чехии называют это открытие "одной из крупнейших находок последнего десятилетия".

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