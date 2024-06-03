Мужчина подтвердил собственное отцовство с помощью ДНК-теста

Пользовательница Reddit с ником Impressive-Equal5314 рассказала историю, как отец попросил сделать ее ДНК-тест. После этого, призналась рассказчица, брак их родителей распался.

16-летняя рассказчица вспомнила, что недавно ее отец, изучив информацию в сети о мошенничестве с установлением отцовства, попросил сделать генетический тест и не рассказывать обо всем матери. Также мужчина пригрозил дочери, что не будет помогать ей во время учебы в колледже, если она откажется от теста.

"Чтобы было понятно, из всех детей я единственная, кто на него не похож. Поэтому он просто хотел меня проверить. Я сказала ему, что он идиот, потому что моя мама просто не из тех людей, которые могла бы его обмануть", - написала рассказчица. В итоге результат теста показал, что мужчина действительно является биологическим отцом девушки.

Автор поста добавила, что не выполнила просьбу отца и рассказала о проведенном тесте матери, после чего та решила развестись. "Она по сути выгнала моего отца. Я не знаю и не хочу знать, где он живет. Сегодня он позвонил мне и сказал, что я непорядочная, потому что разрушила их брак", - написала героиня истории.

В комментариях пользователи осудили отца рассказчицы. Они сочли, что мужчине не стоило шантажировать девушку и просить ее не рассказывать о случившемся матери.

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