Пенсионерки проехали по Патриаршим прудам на Porsche и прославились в сети

Прогулка стильных пенсионерок в Москве попала на видео, которое стало вирусным в соцсетях. Соответствующий ролик появился в Instagram, передает Day.Az.

На размещенных кадрах две пожилые женщины сначала пьют вино в одном из ресторанов на Патриарших прудах. На россиянках при этом заметили одежду и аксессуары различных люксовых брендов, в том числе Kangol и Miu Miu. Они дополнили свои образы и трендовыми вещами, такими как кеды Adidas Samba и чехол марки Rhode.

В другом ролике видно, как пенсионерки садятся в голубой Porsche 911 и едут по улицам столицы. Публикация набрала более шести миллионов просмотров и тысячи комментариев восхищенных пользователей сети.

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