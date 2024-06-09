Рита Дакота снялась без макияжа и показала прыщи на лице

Российская певица и композитор Рита Дакота снялась без макияжа и показала естественную внешность с косметическими дефектами. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

34-летняя знаменитость разместила серию фото и видео, на которых продемонстрировала крупным планом лицо с высыпаниями. По словам исполнительницы, косметолог назначил ей корейские уходовые средства, которые привели к появлению прыщей.

"Это просто ахтунг. Косметолог активно продолжает настаивать, что надо продолжать ей [косметикой] пользоваться, и все пройдет", - поделилась певица.

При этом звезда подчеркнула, что до использования данных средств ее кожа была идеальной, а визажисты регулярно делали ей комплименты. "Я уже порыдала с утра", - посетовала она.

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