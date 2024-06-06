Девушка увидела фото доставленного заказа

Пользовательница сети по имени Карла поделилась историей о том, как она сделала заказ и испугалась за свою безопасность. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном в TikTok в минувший понедельник, 3 июня.

По словам девушки, она заказала домой зажигалку и попросила курьера оставить ее на крыльце. Когда она увидела фото доставленного заказа, то удивилась. Как оказалось, курьер зашел в дом, спустился в подвал и оставил зажигалку там.

Карла уточнила, что в момент доставки была дома одна и не знала, что к ней зашел посторонний человек. "Странный мужчина зашел в мой дом. (...) Я плачу, меня трясет. Это страшно", - сказала она.

Комментаторы назвали ситуацию жуткой и посоветовали авторше видео сообщить о случившемся в полицию. "Пожалуйста, всегда запирайте свои двери. Я живу на верхнем этаже многоквартирного дома, и моя дверь постоянно заперта", "Установите сигнализацию в доме", - дали ей рекомендации пользователи.

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