Рабочий выиграл в лотерею 10 миллионов благодаря машине начальника

В Малайзии рабочий из Куала-Лумпура выиграл в лотерею 10,6 миллиона ринггитов (30,2 миллиона рублей), использовав в качестве чисел регистрационный номер машины начальника. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New Straits Times.

60-летний мужчина рассказал, что всегда восхищался машинами, на которых ездят двое руководителей их компании. "Боссы ездят на работу на хороших европейских автомобилях. Мы всегда завидовали и мечтали иметь такие же", - отметил он.

Малаец признался, что много лет играл в лотерею и использовал номера машин начальников - 9114 и 2230. Эта тактика в итоге принесла ему успех. В розыгрыше 26 мая он сорвал джекпот.

Мужчина пока не решил, что будет делать с деньгами, однако отметил, что намерен спокойно относиться к ним. Он доволен тем, что стал мультимиллионером, и теперь собирается "наслаждаться жизнью с семьей".

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