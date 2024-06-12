Пэрис Хилтон показала свой новый личный самолет

Бизнесвумен Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram первые фото личного самолета.

Пэрис Хилтон показала в личном блоге новый транспорт - частный самолет белого цвета с полосатым принтом на хвосте. Хилтон также сделала фото в спортивном костюме на трапе.

"Улетаю в Нью-Йорке на моем новом самолете", - написала Хилтон.

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