https://news.day.az/popularblog/1667564.html Пэрис Хилтон показала свой новый личный самолет - ФОТО
Пэрис Хилтон показала свой новый личный самолет - ФОТО
Бизнесвумен Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram первые фото личного самолета.
Пэрис Хилтон показала в личном блоге новый транспорт - частный самолет белого цвета с полосатым принтом на хвосте. Хилтон также сделала фото в спортивном костюме на трапе.
"Улетаю в Нью-Йорке на моем новом самолете", - написала Хилтон.
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