В сети обсуждают фото певицы МакSим с матерью и дочерьми: «Потрясающий генофонд»

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в личном блоге редкое фото с матерью и дочерьми. Звезда показала поклонникам, как отпраздновала день рождения в кругу семьи, передает Day.Az.

Пользователи соцсетей активно прокомментировали ее пост и написали много комплиментов: "Потрясающий генофонд", "Как подруги, и не скажешь, что на фото три поколения", "Все просто невероятные красавицы", "Как куколки", "Как ваша мама роскошно выглядит", "Очень красивая семья", "Очень похожи друг на друга", "Какие красивые, с ума сойти", "Ух ты, какие гены", "Все красавицы".

У знаменитости двое детей от разных мужчин. Старшую дочь Александру она родила в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, а младшую Марию - в 2014 году от бизнесмена Антона Петрова.

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