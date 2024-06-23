Девушка услышала странные звуки за дверью и обнаружила необычное зрелище

Пользовательница Reddit с ником Jacindagirl опубликовала на сайте фотографию необычного зрелища, которое она обнаружила за входной дверью. Увиденное на снимке рассмешило пользователей сети, передает Day.Az.

На фото, прикрепленном к публикации, пользовательница запечатлела несколько десятков уток, заполнивших пространство перед домом. "Услышала странные звуки. Открыла входную дверь и увидела это. Я не держу и никогда не держала уток", - подписала она снимок.

"Они выбрали тебя", "Если у вас одна утка, то она принадлежит вам. Если у вас 50 уток, то вы принадлежите уткам", "Как думаете, что у вас сегодня будет на ужин?", "Они забыли рассказать вам, что вас пригласили на съезд уток", "Вы случайно не родственница Альфреда Хичкока

?" - поиронизировали пользователи.

Комментатор с ником AThousandBloodhounds предположил, что на поляне пользовательницы развелось множество червей или насекомых, и из-за этого птицы прилетели к ее дому в таком количестве.

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