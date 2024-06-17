Мужчина решил изгнать демонов с помощью CD-диска

В штате Индиана, США, мужчина вломился в дом бывшего коллеги через окно, чтобы провести обряд экзорцизма над якобы находящейся в доме женщиной с помощью CD-диска. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox 59.

Около часа ночи в полицию поступил звонок о возможной краже со взломом. Сотрудники отправились на вызов и нашли на месте происшествия мужчину. Незнакомец был весь в крови. "Я потерял солнцезащитные очки", - сказал он и лишь потом объяснил, что поранился, разбивая окно.

Свое проникновение в дом человека, вызвавшего полицию, мужчина объяснил тем, что решил изгнать демонов из женщины, якобы находящейся на верхнем этаже, поскольку "она одержима". Он просил полицейских найти в доме CD-диск и включить трек под номером три, чтобы "спасти ее".

Владелец дома рассказал, что знаком с мужчиной. Им оказался 38-летний Роберт Налкер. Когда-то они работали в одной компании, и он присылал ему странные сообщения, что не слушает музыку в приложении Spotify.

Полицейские обнаружили, что вся стереосистема в доме была сломана. На экране для проектора мужчина пытался написать кровью какое-то слово, но успел вывести только одну букву - R. Кроме того, в доме сотрудники полиции нашли CD-диск, бокс от него и солнцезащитные очки. Налкера задержали и отправили в больницу на медицинское освидетельствование.

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