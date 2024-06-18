Гвинет Пэлтроу публично обратилась к Кейт Миддлтон

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу обратилась к принцессе Кейт Миддлтон в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гвинет Пэлтроу прокомментировала появление Кейт Миддлтон на праздничном мероприятии Trooping the Colour, которое состоялось 15 июня в Лондоне.

"Рада видеть, что вы выглядите такой счастливой и здоровой", - написала актриса под фото принцессы с мужем и детьми.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

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