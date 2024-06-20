Возлюбленная Джейсона Стетхэма восхитила поклонников

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как выглядит ее фигура в облегающем платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram.

37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли позировала в белом мини-платье на молнии от спортивного бренда Alo, которое подчеркнуло ее тело. Модель также надела узкие солнцезащитные очки в леопардовой оправе. Знаменитость была запечатлена в своем доме, интерьер которого выполнен в светлых тонах.

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