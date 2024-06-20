Женщина похудела на 50 кг и раскрыла секрет своего успеха

Жительница Индии, которая весила 100 килограммов, сумела похудеть вдвое благодаря сбалансированному питанию и занятиям спортом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of India.

Дебангана Банерджи решила похудеть, когда поняла, что из-за лишнего веса потеряла контроль над своей жизнью и рискует серьезно заболеть. Секрет ее успеха заключался в полноценном здоровом питании без экстремальных диет и голодания.

Худеющая стала завтракать кашей из цельнозерновой овсяной крупы или яичницей, а также зеленым чаем или черным кофе без сахара. На обед у нее была куриная грудка, приготовленная на гриле, или запеченный тофу с коричневым рисом и овощами на пару. Ужинала Банерджи лососем на гриле или тофу, а также жареными овощами и коричневым рисом. Между основными приемами пищи индианка устраивала перекусы из овощей, фруктов, орехов, греческого йогурта и творога. Банерджи также старалась выпивать около 10 стаканов воды или травяного чая в день.

Кроме того, женщина начала заниматься спортом. Она использовала высокоинтенсивные интервальные тренировки для сжигания жира и силовые для наращивания мышечной массы. Банерджи увлеклась аэробикой и танцевальным фитнесом зумба. Йога и медитации, по ее словам, помогали ей справиться со стрессом и избегать срывов.

Основной мотивацией, которая поддерживала ее во время сброса лишнего веса, Банерджи назвала мысли о здоровье. Она сосредоточилась на том, что новый образ жизни значительно снизит риск заработать хронические заболевания, которые часто бывают у людей с ожирением, такие как диабет и болезни сердца.

После похудения до 50 килограммов женщина избавилась от проблем со сном, перестала быстро утомляться и стала намного увереннее в себе.

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