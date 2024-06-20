Меган Маркл решила помириться с Кейт Миддлтон

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, решила, что пришло время помириться с Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Closer.

Источник Closer, близкий к королевской семье, утверждает, что и Меган, и Гарри написали Кейт, когда стало известно, что она идет на поправку и сможет участвовать в параде Trooping the Colour.

"Они вместе прислали ей хорошие пожелания. У них не те отношения с Кейт, чтобы рассчитывать на ответ, но это не мешает им пытаться снова их наладить и сделать то, что они считают правильным", - рассказал источник Closer.

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