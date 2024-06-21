Мужчина вернул себе часы спустя 50 лет

В графстве Шропшир, Великобритания, мужчина с помощью металлоискателя нашел часы Rolex, съеденные коровой 50 лет назад, и вернул их владельцу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Shropshire Star.

Джеймс Стил рассказал изданию, что купил часы в 1950 году на свой 21-ый день рождения. Тогда они стоили 100 фунтов стерлингов, что равносильно современным 4,5 тысячи фунтов стерлингов. Однако через какое-то время Стил потерял дорогую покупку. Мужчина предположил, что во время выпаса коров ремешок часов порвался, и они упали в траву, где их подобрала какая-нибудь корова. "Я был опустошен, но накопил снова и купил еще одни", - рассказал Стил.

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