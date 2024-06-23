Ирина Шейк рассказала, что читает из русской классики в США

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото русской еды и книг. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az.

Ирина Шейк выложила две книги известных русских писателей: "Доктора Живаго" Бориса Пастернака и "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. Она также показала меню ресторана русской кухни с названиями блюд на английском языке и пометила блюда-фавориты: пельмени, сырники и борщ со сметаной.

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.

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