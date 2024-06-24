Водонаева раскритиковала дочь Джигана

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева согласилась в Telegram-канале с мнением, что в хейте старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариелы виноваты ее родители, передает Day.Az.

Водонаева считает, что Ариеле "прилетает" лишь из-за того, что родители пытаются сделать звезду из "обычной девочки". Телеведущая заявила, что старшая дочь Джигана не обладает харизмой. При этом она уверена, что вторая дочь рэпера Лея может стать звездой.

Водонаева отметила, что имеет похожий опыт. По словам блогерши, часть ее аудитории неадекватно реагировала на шутки и поведение ее сына Богдана. Поняв это, она перестала публиковать "перлы" ребенка в открытый доступ.

"У Богдана лютый юмор, он бесконечно на приколах, над которыми теперь угорают только те, кто добавлен в "лучшие друзья" в моих социальных сетях. Это элементарная экологическая безопасность в сторону несовершеннолетней личности. Хотя звезду я из него не делаю, при всей харизме сына", - отметила телеведущая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!