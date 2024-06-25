Девушка увидела публикации мужа в интернете

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как увидела публикации мужа в интернете и подала на развод. Большинство комментаторов поддержали девушку.

Автор поста написала, что замужем за супругом два года. "Я всегда придерживалась довольны либеральных взглядов, работала волотером в приюте для бездомных людей, а также в центре по оказанию психологической помощи", - отметила она и добавила, что ее муж всегда говорил ей, что их взгляды схожи.

Недавно она случайно обнаружила в сети публикации супруга, который, как оказалось, придерживается консервативных взглядов по социальным и политическим вопросам. "Он признался, что намеренно скрывал свои взгляды, так как знал, насколько для меня важны мои ценности", - написала героиня истории.

Девушка объяснила, что ее супруг опубликовал в сети пост о том, что женщины не должны работать и обязаны сидеть дома. По ее словам, в действительности ее супруг не имеет работы, а их семью она обеспечивает сама. "У меня такое чувство, что я больше не знаю его по-настоящему", - призналась она. В итоге, как отметила рассказчица, она подала на развод.

В комментариях под постом многие удивились тому факту, что мужчина считает, что женщина должна быть домохозяйкой, в то время как он сам не имеет работы. Большинство поддержало решение рассказчицы расстаться с супругом.

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