Виктория Боня рассказала, где будет учиться ее дочь

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала в Telegram-канале, что ее дочь будет учиться в Англии, передает Day.Az.

Виктория Боня записала видео, в котором сообщила, что ее дочь Анджелина успешно сдала экзамены для поступления в специализированную школу в Лондоне. По словам модели, наследница будет проживать на территории учебного заведения и заниматься конным спортом. Обучение у Анджелины начнется в сентябре.

Виктория Боня семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Модель после трех месяцев романа призналась Алексу, что хочет детей. По воспоминаниям блогера, бизнесмен адекватно воспринял ее слова и заявил, что не против ребенка. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина.

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