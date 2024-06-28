Женщины вспомнили о самой страшной мести бывших партнеров

Женщины вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизни и жизни их близких.

"Он пытался спалить мой дом с животными внутри. Угрожал всей моей семье - от младенца до бабушки. Клеветал на меня на работе, чтобы меня уволили. Уничтожил мою одежду, сломал компьютер, выбросил косметику в наполненную водой ванну. Устала перечислять. И все это - чтобы вернуть меня", - написала одна из пользователей Reddit.

Нередко женщины сталкивались с многолетним преследованием со стороны бывших избранников после расставания.

"Преследовал меня восемь лет. Я переехала, заблокировала его везде, удалила соцсети и блокировала все его новые электронные адреса и телефоны. Он даже писал моим родителям, оставлял им у порога шоколад. В последний раз попытался связаться со мной, когда я поехала за границу и завела аккаунт в WhatsApp. Проснулась однажды - а у меня там куча голосовых, где он плачет и просит дать ему еще один шанс", - заявила потерпевшая.

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