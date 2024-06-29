Илон Маск показал фото до облысения

Миллиардер Илон Маск показал не публиковавшееся ранее фото, снятое в конце июля 1994 года. Он выложил снимок в соцсети X (бывший Twitter).

На фотографии будущий миллиардер, которому в то время было 23 года, стоит на фоне моря возле флага США. Он переехал в Америку из ЮАР в 1989 году и к 1994 году несколько лет учился в университете Пенсильвании.

Это редкий снимок Маска в молодости, на котором еще не видны признаки облысения. На кадрах, сделанных спустя пять лет, его волосы заметно поредели. По оценке нью-йоркского пластического хирурга Джеффри Эпштейна, в те годы Маск достиг третьей или четвертой стадии облысения из семи.

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