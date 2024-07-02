Мужчины и женщины рассказали о самых странных комплиментах в их жизни

Мужчины и женщины вспомнили о самых странных комплиментах, которые получали от партнеров или посторонних людей в течение жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи рассказали, что часто слышали неудачные комплименты их цвету глаз - некоторые из них были больше похожи на оскорбления.

"У тебя глаза самого красивого оттенка собачьих экскрементов", - написал AndrewKyleSmith.

"В колледже я встречался с девушкой, которая говорила, что мои голубые глаза - цвета воды с хлоркой в бассейне", - написал Viscount61, пользователь Reddit

Один мужчина также вспомнил обескураживающий комплимент от старшей коллеги в офисе.

Она сказала: "Я смотрела, как ты шел на работу этим утром, - у тебя здоровая походка"

Молодой врач пожаловался на расстроивший его комплимент от пациентки.

"Выглядите молодо для врача. Вам сколько, 45?" Мне было 26.

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