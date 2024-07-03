Парень открыл банку с консервами и увидел отвратительную картину

Пользователь Reddit c ником BagelCatSprinkles опубликовал на портале фотографию банки рыбных консервов, внутри которой его ожидал неприятный сюрприз. Многие комментаторы назвали находку автора снимка отвратительной, передает Day.Az.

На фото можно увидеть открытую банку с консервированным тунцом. Помимо рыбы в банке находится темный продолговатый предмет неизвестной консистенции.

"Мне это не нравится", "Уверен, что это рыбья кожа", "Отвратительно. В этом блюде есть мясо? Или только тунец?", "Похоже, вы нашли семена тунца. Посадите их в землю, и в следующем году получите саженец", "Это похоже на ржавый рыболовный крючок", - высказались комментаторы под публикацией.

Автору публикации также посоветовали обратиться в FDA - управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США - и сообщить о случившемся.

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