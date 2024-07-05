Дэвид и Виктория Бекхэм снялись в своих свадебных нарядах спустя 25 лет

Футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм снялись в своих свадебных нарядах. Знаменитости опубликовали фотографию в Instagram, передает Day.Az.

Дэвид Бекхэм и его жена Виктория отмечают 25-ю годовщину свадьбы. В честь такого события супруги устроили фотосессию в фиолетовых нарядах, в которых появились на своем свадебном банкете. На новом снимке дизайнер была запечатлена в облегающем платье Antonio Berardi с разрезом до бедра, которое дополнила золотыми босоножками на каблуках. Футболист предстал в кадре в брючном костюме и замшевых ботинках. Влюбленные сидели на тронах и держали друг друга за руку.

"Посмотрите, что мы нашли", - подписали фото звезды.

Виктория познакомилась с будущим супругом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

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