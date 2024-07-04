Бывшая «Мисс Вселенная» объяснила отказ от косметики в день свадьбы

Американская модель и актриса, бывшая участница конкурсов "Мисс США - 2012" и "Мисс Вселенная - 2012" Оливия Калпо объяснила причину отказа от косметики в день своей свадьбы. Соответствующее интервью публикует Vogue, передает Day.Az.

32-летняя знаменитость рассказала, что на бракосочетании с 29-летним игроком в американский футбол Кристианом Маккефри не использовала тушь, карандаш для губ и средства для бровей. По ее словам, она хотела добиться максимально естественного внешнего вида.

"Я никогда не чувствовала себя более прекрасной, чем в своем церемониальном платье и под фатой - мне действительно хотелось, чтобы простота каждого компонента идеально гармонировала", - объяснила она.

Звезда также заявила, что выбрала длинное платье Dolce & Gabbana с круглым вырезом, объемной юбкой и пуговицами на спине в минималистичном стиле. Свой образ Калпо хотела видеть нежным и без сексуальных элементов. "Когда я думаю о Кристиане, о том, что он любит, и о моментах, когда он считает меня самой красивой, я представляю себе что-то вроде этого: вневременное, закрытое и элегантное", - заключила она.

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