Мужчина показал странную запись с камеры наблюдения у дома

Мужчина опубликовал на Reddit показавшуюся ему странной запись с камеры наблюдения у двери дома. Его публикация озадачила пользователей сети: они попытались определить, что именно запечатлено на видео.

В ролике можно увидеть паука, который сначала пролетает перед камерой, а затем быстро поднимается вверх и исчезает. "Прошлой ночью на камеру моего брата попала очень странная вещь. Кто-нибудь может объяснить, что, черт возьми, здесь происходит?" - написал мужчина. Он уточнил, что не понимает, как пауку удалось исчезнуть.

Один из комментаторов предположил, что членистоногое раскачивалось на паутине, затем зацепилось за что-то и просто забралось наверх. По мнению другого пользователя, камера запечатлела, как паук использует паутину в качестве воздушного шара. Еще один участник обсуждения заявил, что исчезновение паука в конце видео - это искажение изображения камерой.

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