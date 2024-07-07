Невеста вызвала споры в сети из-за строгого дресс-кода для гостей

Невеста Мериэль Вульф из Лондона, Англия, попросила гостей одеться на свадьбу в соответствии с дресс-кодом и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, передает Day.Az.

В размещенном видео девушка рассказала, что перед церемонией, которая состоялась в прошлом году, разослала гостям приглашения с просьбой прийти в одежде определенных цветов. "Мы попросили всех родных и близких надеть наряды кремового, белого, серого, бежевого или тускло-розового тонов", - уточнила она и добавила, что вместе с приглашениями были отправлены памятки с подробной информацией о мероприятии.

После этого Вульф показала на камеру снимки с самой свадьбы. Видно, что почти все гости были одеты строго в соответствии с дресс-кодом. Например, подружки невесты надели шелковые длинные платья цвета шампань.

Однако зрители разошлись во мнениях по поводу строгих правил, касающихся дресс-кода на свадьбе. "Как гость я был бы в восторге от этого. Не нужно будет приставать потом к невесте с дурацкими вопросами", "Это прекрасная идея, но некоторые люди не захотят покупать новые вещи", "Мне нужно, чтобы на каждом крупном мероприятии был такой строгий и понятный дресс-код. Это значительно упростит дело", "Грустная бежевая свадьба", "Вот почему я ненавижу ходить на свадьбы. Даже для гостя это стало дорогим мероприятием", "Эти цвета мне совершенно не подходят. Зачем меня кто-то будет заставлять чувствовать себя некомфортно весь день?" - высказывались комментаторы.

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