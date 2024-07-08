Девушка открыла пачку чипсов и обнаружила в ней загадочные комки

Пользователь сети под ником tacodung рассказал, что его возлюбленная недавно открыла пачку чипсов и обнаружила в ней странный предмет. Как передает Day.Az, фотографию содержимого упаковки он опубликовал на Reddit.

На снимке можно увидеть открытую пачку чипсов, в которой лежат черные комки, покрытые крошками. "Моя девушка только что открыла пачку Сheetos. Что это такое?" - спросил автор поста у пользователей.

Публикация мужчины озадачила комментаторов. "Это похоже на шарик пищевого порошка, обжаренный вместе с чипсами", - написал один из них. По словам другого участника обсуждения, это мусор, который остается после чистки автоматов на производстве чипсов. "Это просто концентрированный порошок и грязь из автоматов. Лучше его не есть", - отметил он.

Несколько пользователей посоветовали мужчине связаться с производителем чипсов и сообщить о неприятной находке. "Возможно, вам пришлют новую пачку", - предположил один из них.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!