Женщина приняла вздутие за последствия неправильного питания и оказалась больна раком

37-летняя женщина по имени Никита Уильямсон приняла вздутие живота и появление крови в кале за последствия неправильного питания, но позже узнала, что у нее рак кишечника. Ее историю рассказало издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Когда у Уильямсон началось вздутие и она заметила кровь в кале, она посчитала, что виной тому неправильное питание, синдром раздраженного кишечника или геморрой. Женщина перестала есть определенные продукты и начала принимать обезболивающие. "Я исключила из рациона каши и другие блюда с большим количеством углеводов, поскольку была уверена, что вздутие вызывают они", - сказала она.

Вскоре Уильямсон стало хуже и близкие уговорили ее обратиться к врачу. Оказалось, что у нее был рак кишечника на поздней стадии. Женщине назначили лечение противоопухолевыми препаратами, а также удалили часть кишечника, шейку матки, яичники и 102 лимфатических узла, так как опухоль дала метастазы.

Операции прошли успешно, однако Уильямсон установили стому.

"Мне не просто поставили стому. После операции я не могу мочиться без катетеров. К тому же мне предстоит побороть психические последствия: я живу от встречи до встречи с терапевтом, но уже научилась расслабляться и радоваться жизни", - отметила поборовшая рак женщина.

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