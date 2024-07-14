Врач объяснил опасность макияжа на лице в самолете

Дерматолог объяснил опасность нанесения косметики на лицо во время полета на самолете. Роликом на эту тему он поделился на странице в TikTok, насчитывающей более 318 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач с никнеймом D the Korean призвал отказаться от макияжа на время перелетов, поскольку косметические продукты на лице сушат кожу. "Воздух в самолете сухой, а это значит, что кожа станет жирной, пытаясь компенсировать сухость. В самолете ваш макияж будет выглядеть ужасно, а кожа при этом испортится", - пояснил он.

По словам доктора, лучше выбрать естественный образ, а после выхода из самолета сделать несколько приседаний, чтобы восстановить приток крови. Кроме того, важно нанести на лицо, руки и шею солнцезащитный крем, поскольку на высоте ультрафиолетовое излучение еще хуже влияет на кожный покров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!