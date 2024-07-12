В соцсетях обсуждают 54-летнюю Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми Кэмпбелл засняли в купальнике на Ибице. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

54-летнюю модель засняли в бело-коричневом бикини, которое она дополнила шляпой и солнцезащитные очки. Образ дополнили браслеты и длинная цепь с подвеской. Поклонники восхитились фигурой Наоми Кэмпбелл без фотошопа, добавив, что модель "не меняется с годами".

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях. А в феврале 2022-го супермодель и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue. Прошлым летом Наоми Кэмпбелл сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла. Недавно знаменитость впервые подробно рассказала о детях.

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