Популярная блогерша попала в аварию в прямом эфире

Популярная американская стримерша, известная под ником ExtraEmily, попала в аварию в прямом эфире. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Dexerto, она врезалась в полицейскую машину, когда ехала на велосипеде.

ExtraEmily вела онлайн-трансляцию, катаясь на велосипеде по Нью-Йорку. В какой-то момент, проезжая мимо другого велосипедиста, она врезалась в машину департамента полиции Нью-Йорка.

"Вы в порядке? Все хорошо? Боже, мне так жаль", - сказала блогерша, возвращаясь к автомобилю. Отмечается, что полицейский автомобиль в результате ДТП получил небольшие повреждения.

В материале указали, что во время прямых эфиров ExtraEmily и ранее случались аварии. В 2023 году, когда она вела трансляцию из автомобиля, в него врезалась другая машина. Кроме того, Twitch временно блокировал ее профиль за то, что она одновременно вела автомобиль и писала сообщения.

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