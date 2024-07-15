Женщина выбрала трех лошадей и выиграла лотерейный

В штате Мэриленд, США, женщина, впервые решившая поучаствовать в лотерее, выиграла 31,2 тысячи долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на UPI.

Женщина проводила время с друзьями и решила ради разнообразия сделать ставку в виртуальных скачках. Она купила лотерейный билет, выбрала трех лошадей в качестве фаворитов и поставила на них шесть долларов. При этом она даже не стала следить за ходом игры. Женщина проверила билет только потому, что ее уговорили это сделать друзья. Тогда она и увидела, что выиграла.

"Я была потрясена, когда увидела сумму, потому что никогда в жизни не выигрывала столько денег", - рассказала счастливица. Она отпраздновала победу, оплатив напитки друзей. Женщина планирует потратить выигрыш на ремонт дома и обучение сына в колледже.

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