Мужчина из Сальвадора, спасенный в 2014 году после 438 дней в океане и обвиненный в каннибализме, отверг все обвинения. Слова мужчины в интервью The Sun подтвердил встречавшийся с ним бывший посол США, передает Day.Az.

Моряк Хосе Альваренга отправился на 30-часовую рыбалку в ноябре 2012 года, взяв в качестве компаньона неопытного Эзекиля Кордобу. Разразился шторм, в течение которого большая часть оборудования лодки была выведена из строя - мужчины стали дрейфовать в открытом море, запасы их еды таяли.

Позднее история выжившего Альваренги была изложена в книге "438 дней: необыкновенная правдивая история выживания в море". Он рассказывал, что вместе с напарником они ловили рыб, птиц и медуз, а также пили дождевую воду, кровь черепах и мочу.

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