https://news.day.az/popularblog/1677764.html В соцсетях высмеяли образ Леди Гаги на открытии Олимпиады в Париже
В соцсетях высмеяли образ Леди Гаги на открытии Олимпиады в Париже
Певица Леди Гага в перьях и боди вышла на Открытии Олимпиады. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Forbes.
Открытие Олимпиады началось с исполнения Леди Гагой песни "Mon Truc En Plumes". Эту песню в 1960-х годах исполнила французская балерина и музыкант Зизи Жанмер. Для выхода она предпочла черное боди, длинные перчатки и розовые перья. Ей также сделали макияж с длинными стрелками. Однако поклонники не оценили образ певицы и заявили, что она "Перепутала Олимпиаду с балом".
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