Монах выиграл в лотерею миллионы благодаря числам из головы

В Таиланде монах буддийского монастыря из провинции Кхонкэн выиграл в лотерею 13 миллионов батов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Thaiger.

Удача улыбнулась 69-летнему Пхра Ноппорн Кемако, настоятелю монастыря в городе Кхонкэн одноименной провинции. Мужчина рассказал, что удачу ему принесли билеты с номерами 77, 46 и 41. При этом он признался, что решил купить две пары билетов с этими номерами без участия каких-либо сверхъестественных обстоятельств, вроде вещих снов. Кемако заявил, что числа взял просто из головы. "Мне просто захотелось сыграть на эти номера. Я пошел и купил билеты без особых причин", - рассказал монах.

Кемако уже заявил, что потратит часть выигрыша на ремонт храма и строительство новой часовни. Еще немного настоятель собирается потратить на заботу о собственном здоровье.

Издание уточняет, что ранее Кемако уже не раз выигрывал в лотерею суммы от нескольких десятков до нескольких сотен батов. Эти деньги он использовал для благоустройства своего храма и помощи бедным.

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