Актер Жан-Клод Ван Дамм повторил свое культовое фото через 36 лет и опубликовал коллаж в соцсетях. Артист отметил, что не переживает из-за возраста и не собирается останавливаться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст - всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжать творить историю вместе", - высказался звезда фильма "Кикбоксер".

Ван Дамм рассказывал в интервью, что в детстве занимался балетом - за это его часто дразнили в школе и даже били. Актер рос скромным ребенком, поэтому не мог дать сдачи. Тогда Юджин Ван Варенберг, который был бухгалтером и владельцем цветочного магазина, записал 10-летнего сына в секцию восточных единоборств. Голливудский актер признавался, что это было переломным моментом в его жизни и он очень благодарен отцу за такое решение.

По словам артиста, занятия балетом многое ему дали и помогли стать лучшим в боевых искусствах. Ван Дамм подчеркивал, что многие ошибочно думают о "легкости танцев на пуантах", не представляя, какой тяжелый труд стоит за этим. Актер называл тренировки у балетного станка одними из самых жестких и выматывающих среди тех, что ему приходилось испытывать.

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