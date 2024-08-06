https://news.day.az/popularblog/1680223.html Какие развлечения есть в Египте?
Какие развлечения есть в Египте?
Фэшн-бьюти блогер Фаига Мамедова на своей странице в Instagram поделилась публикацией с отдыха в Египте, где она рассказывает о том, где и как весело, и с пользой можно провести время.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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