112-летняя женщина объяснила свое долголетие

Старейшей жительнице американского города Нью-Йорк исполнилось 112 лет. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Луиза Жан Синьоре объясняет свое долголетие тем, что никогда не курила, не употребляла алкоголь и не выходила замуж. "Вот почему я жива, - говорит она. - Вот почему со мной все в порядке. Потому что не вышла замуж... Ни семьи, ни детей. Быть одной мне нравится больше. Когда ты замужем, у тебя куча проблем".

Синьоре родилась в 1912 году в семье американцев итальянского происхождения. Она потеряла жениха во время Второй мировой войны. После этого женщина так и не вышла замуж, детей у нее тоже нет. До 1977 года работала в организации, занимающейся пассажирскими перевозками в Нью-Йорке, затем ушла на пенсию.

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