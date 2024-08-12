На Селену Гомес свалился очередной шквал критики из-за вейпа.

Сначала пользователи думали, что сердечками знаменитость прикрыла обручальное кольцо, но позже фанаты заметили электронное устройство, передает Day.Az.

Это вызвало волну хейтерских комментариев и осуждения, ввиду несоблюдаемых ограничений после перенесённой трансплантации почки и ведения нездорового образа жизни. Дошло и до пожеланий смерти и сожалений, что кому-то эта почка могла спасти жизнь, в отличие от поп-звезды, которая не следит за своим здоровьем.

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