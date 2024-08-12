https://news.day.az/popularblog/1681390.html На Селену Гомес свалился очередной шквал критики - ФОТО
На Селену Гомес свалился очередной шквал критики - ФОТО
На Селену Гомес свалился очередной шквал критики из-за вейпа.
Сначала пользователи думали, что сердечками знаменитость прикрыла обручальное кольцо, но позже фанаты заметили электронное устройство, передает Day.Az.
Это вызвало волну хейтерских комментариев и осуждения, ввиду несоблюдаемых ограничений после перенесённой трансплантации почки и ведения нездорового образа жизни. Дошло и до пожеланий смерти и сожалений, что кому-то эта почка могла спасти жизнь, в отличие от поп-звезды, которая не следит за своим здоровьем.
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