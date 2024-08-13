Мадонна опубликовала редкие кадры с сыном от Гая Ричи

Певица Мадонна опубликовала в соцсетях редкие кадры с сыном от режиссера Гая Ричи. Артистка поздравила Рокко с 24-летием и призналась, что гордится им, передает Day.Az.

"С днем рождения, Рокко. Мы прошли долгий и извилистый путь через все твои настроения и воплощения. Путь был бурным и полным сюрпризов. Но несмотря на все это, твое любопытство и художественная душа были как клей, который удерживал нас вместе. Спасибо Богу за тебя. Мы были вместе много жизней. Спасибо, что снова выбрал меня. Люблю навечно", - написала звезда.

Сын звезд изучал дизайн в колледже искусств Central Saint Martins и тогда же начал писать картины. В апреле 2024 года Ричи-младший организовал выставку своих работ, на которой побывали знаменитые родители. Певица отмечала, что восхищена талантом Рокко.

Мадонна впервые стала матерью в 38 лет, она родила дочь Лурдесс от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год певица рассталась с отцом ребенка. Позже знаменитость вышла замуж за Ричи, в 2000 году у них появился Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида.

После развода с супругом шоу-дива удочерила девочку Мерси Джеймс из Малави, а в 2017 году забрала в США близняшек Стеллу и Эстер. Мадонна признавалась поклонникам, что для нее нет ничего важнее, чем дети, и карьера не может сравниться с счастьем просто быть матерью. По словам звезды, все лучшие воспоминания в жизни связаны с семьей.

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