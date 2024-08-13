Орландо Блум и Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан на отдыхе

Актер Орландо Блум и его невеста, певица Кэти Перри спрыгнули с вертолета в открытый океан. Соответствующим видео поделилась сама исполнительница в Instagram, передает Day.Az.

В ролике видно, как звездная пара сидит на краю вертолета перед совершением экстремального прыжка, Блум поддерживает возлюбленную. Знаменитости прыгают в воду, держась за руки. Как предполагает издание TMZ, Перри и Блум спрыгнули с высоты не менее 6 метров.

Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают вместе с предпринимателем Джеффом Безосом и его невестой Лорен Санчес. Последние на прошлой неделе также искали острых ощущений: Безос прыгнул с парашютом с вертолета, которым управляла Санчес.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.

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