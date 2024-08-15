Сын Дэвида Бекхэма ищет девушку в приложении для знакомств

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Ромео, ищет девушку в приложении для знакомств. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По информации журналистов, 21-летний Ромео Бекхэм восстановил свою учетную запись в приложении для знакомств Raya. Парень выложил свои фото и поставил трек "Yeah!" певца Usher. В описании сын Дэвида и Виктории Бекхэм указал, что он профессиональный футболист, который живет в Лондоне.

Виктория познакомилась с будущим супругом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

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