Блогер попал в тюрьму по необычной причине
YouTube-блогер Кодам Пранай Кумар из Индии показал, как он приготовил и съел блюдо из павлина, и попал в тюрьму. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что на YouTube-канале Кумара вышло видео под названием "Традиционный рецепт карри с павлином", в котором содержалось пошаговое руководство по приготовлению блюда. Ролик вызвал негативную реакцию в сети, поскольку павлин является национальной птицей Индии. Блогера обвинили в неуважении к священной птице и поощрении незаконного употребления в пищу мяса диких животных.
Кумар был задержан и отправлен в тюрьму на 14 дней за нарушение закона о защите дикой природы. В ближайшее время суду предстоит решить, останется ли он за решеткой или будет освобожден под залог.
Сам блогер отверг обвинения и заявил, что в ролике была курица. Однако в его телефоне обнаружили записи, которые подтвердили, что он действительно сделал блюдо из павлина.
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