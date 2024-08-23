Девушка выгнала жениха и столкнулась с неожиданным последствием

Пользовательница Reddit с ником Effective-Hour-5946 рассказала историю о том, как застала жениха за изменой и решила выгнать его из дома. Однако девушка призналась, что столкнулась с неожиданной реакцией родственников на ее решение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рассказчица вспомнила, что в последние несколько месяцев замечала за возлюбленным необычное для него поведение. Например, рассказала девушка, он стал чаще задерживаться на работе, а также был с ней холоден. Героиня истории призналась, что списала эти проявления на стресс.

Однако неделю назад она пришла домой раньше обычного и обнаружила жениха и его коллегу, целующихся на диване. Несмотря на сильный шок, пользовательница собрала вещи возлюбленного. "Я швырнула пакет в Джейка и велела ему убираться. Он пытался что-то объяснить, извиниться и умолять, но я даже не слышала его из-за шума в ушах. Я сказала, что между нами все кончено и ему нужно немедленно уходить", - вспомнила она.

Позднее она рассказала о случившемся родителям, ожидая от них поддержки. Однако вместо этого девушка столкнулась с осуждением с их стороны. Мать и отец заявили, что считают ее жениха хорошим человеком, и рассказчице не следует рушить их отношения "из-за одной ошибки". Рассказчица добавила, что они даже пригласили ее возлюбленного к себе домой, чтобы обсудить ситуацию без нее.

"Они даже предположили, что я отчасти виновата, потому что в последнее время была "недостаточно внимательна" к потребностям Джейка", - посетовала авторша поста. Она добавила, что родители звонили и писали ей каждый день с подобными заявлениями.

"Измена партнеру - это не ошибка. Ошибка - это случайно добавить соль вместо сахара в кофе. Измена - это выбор, и есть много возможностей не доводить ее до конца", "Это ваше будущее, а не ваших родителей. Живите так, как считаете нужным", - высказались пользователи в комментариях. Некоторые из них предложили разорвать отношения с родителями, если те будут и впредь так себя вести.

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