https://news.day.az/popularblog/1683836.html Джастин Бибер стал отцом - ФОТО
Джастин Бибер стал отцом - ФОТО
Канадский певец Джастин Бибер и его супруга, американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер впервые стали родителями. Артист опубликовал фото с младенцем на своей странице в Instagram, передает Day.Az.
"Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал он.
До этого Джастин Бибер появился на публике в неузнаваемом облике, чем удивил своих фанатов. Бибера заметили возле дорогого отеля в белой майке и мешковатых шортах. На голове у него была фетровая шляпа и солнцезащитные очки, а лицо скрывала небрежная борода с усами.
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