Джастин Бибер стал отцом

Канадский певец Джастин Бибер и его супруга, американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер впервые стали родителями. Артист опубликовал фото с младенцем на своей странице в Instagram, передает Day.Az.

"Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал он.

До этого Джастин Бибер появился на публике в неузнаваемом облике, чем удивил своих фанатов. Бибера заметили возле дорогого отеля в белой майке и мешковатых шортах. На голове у него была фетровая шляпа и солнцезащитные очки, а лицо скрывала небрежная борода с усами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!