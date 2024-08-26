https://news.day.az/popularblog/1684151.html Вин Дизель поделился новым кадром со съемочной площадки
Вин Дизель поделился новым кадром со съемочной площадки
Вин Дизель поделился новым кадром со съемочной площадки фантастического боевика "Риддик: Фурия", передает Day.Az.
По сюжету главный герой возвращается на свою родную планету, о которой он почти ничего не помнит. Там Риддик сталкивается с местными жителями, которые противостоят новой угрозе.
Режиссёром вновь выступит Дэвид Туи, снявший все прошлые части. Премьера состоится в 2025 году.
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